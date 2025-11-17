​Policjanci z Niemodlina (woj. opolskie) prowadzą poszukiwania 44-letniej Ewy Jankowskiej, która ostatni raz była widziana 14 listopada około godziny 16:30 w Szydłowicach Śląskich. Od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Policja poszukuje 44-letniej Ewy Jankowskiej / Shutterstock

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Opolu, samochód należący do zaginionej 44-latki - niebieska toyota corolla - odnaleziono w miejscowości Głębocko. Policja nie ujawnia szczegółów, apeluje jednak o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu kobiety.

Wszystkie osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat zaginionej, proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 47 862 82 03 lub z najbliższą jednostką policji. Można również dzwonić pod numer alarmowy 112. Służby zapewniają pełną anonimowość.

Policja opublikowała zdjęcia kobiety i apeluje do mieszkańców regionu o szczególną uwagę. Każda informacja może okazać się istotna w odnalezieniu 44-latki.