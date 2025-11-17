Ptasia grypa znów jest problemem. Tak przekonują hodowcy drobiu, którzy w Warszawie rozmawiają o sytuacji w ich branży i możliwych konsekwencjach dla klientów. Od początku listopada w Polsce wykryto sześć kolejnych ognisk grypy ptaków. Od początku roku - sto sześć ognisk.

Ptasia grypa / Shutterstock

Najnowsze ogniska grypy ptaków wykryto - po raz pierwszy tej jesieni - na południu Mazowsza, w okolicy Białobrzegów oraz w rejonie Inowrocławia.

W rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem producent drobiu Józef Wiśniewski opisuje, że konieczne są teraz dodatkowe środki bezpieczeństwa. Wszystkie samochody muszą przechodzić dezynfekcję, jak również obsługa muszą przechodzić dezynfekcję, to chroni. Zasady bioasekuracji są istotne - podkreśla.

W całym kraju od początku października wykryto 16 ognisk ptasiej grypy. Jest to nagły wzrost po letniej przerwie i uspokojeniu, które nadeszło po wiosennej fali przypadków grypy ptaków.

Gdzie najnowsze ogniska grypy ptaków?

Najnowsze ogniska grypy ptaków wykryto w stadach indyków w gminie Bartoszyce w powiecie bartoszyckim oraz gminie Krzeszyce w powiecie sulęcińskim w województwie lubuskim, a także w stadzie gęsi w gminie Stara Błotnica w powiecie białobrzeskim na Mazowszu oraz w stadzie indyków w gminie Gniewkowo w powiecie inowrocławskim.

Dobra informacja dla klientów jest taka, że drobiu na rynku w tym roku jest rekordowo dużo. Dzięki temu - mimo że kolejne stada ptaków trzeba wybijać - na razie nic nie zapowiada podwyżek cen mięsa. W ostatnim czasie mamy duże spadki cen drobiu. Ptasia grypa może wywołać pewne zmiany, turbulencje, ale nic dzisiaj jeszcze nie jest pewne - podkreśla Józef Wiśniewski w czasie Forum Rynku Spożywczego i Handlu w Warszawie.

Hodowcy drobiu tłumaczą, że tegoroczna produkcja jest większa o kilkanaście procent od tej ubiegłorocznej. Większa liczba wstawień drobiu w porównaniu z sytuacją sprzed roku oznacza, że mimo problemów związanych z ptasią grypą, realny jest scenariusz, w którym podwyżek cen mięsa drobiowego w ostatnich tygodniach roku, przed Świętami Bożego Narodzenia, nie będzie.