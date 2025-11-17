Decyzja w sprawie potencjalnego aresztu dla Zbigniewa Ziobry może zapaść 22 grudnia o godz. 10:00 - dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Podejmie ją sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa.

Zbigniew Ziobro / Wojciech Olkusnik / East News

Potencjalny areszt dla Ziobry

Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa ma 22 grudnia o godz. 10:00 podjąć decyzję w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry - dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Byłemu ministrowi sprawiedliwości prokuratura chce postawić 26 zarzutów.

W czwartek Prokuratura Krajowa poinformowała, że do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa skierowano wniosek o aresztowanie na trzy miesiące Zbigniewa Ziobry; chodzi o nadużycia dot. Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty, które prokurator chce przedstawić byłemu ministrowie sprawiedliwości, dotyczą m.in. złożenia i kierowania "zorganizowaną grupą przestępczą przez okres pięciu lat, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze".

Według Ziobry, który przebywa obecnie na Węgrzech, wniosek o aresztowanie go to "czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu". W piątkowym wpisie na X poseł PiS stwierdził też, że "prawu zawsze się podporządkowuje", jednak "mafijne działania Tuska to nie są rządy prawa".