Śledczy przeszukają dno hodowlanego stawu Błaskowiec w Czechowicach-Dziedzicach (Śląskie). Ze zbiornika zostanie spuszczona woda. Służby próbują odnaleźć zaginioną w styczniu 24-letnią Karolinę.

Staw był już przeszukiwany przez nurków, ale bez efektu

Młoda kobieta zaginęła 3 stycznia tego roku.

Sprawę badają śledczy z katowickiej prokuratury okręgowej. Zarzut zabójstwa przedstawili znajomemu 24-latki Patrykowi B. Rzecznik katowickiej prokuratury Aleksander Duda powiedział, że podstawą do tego było jego przyznanie się. Później mężczyzna zmieniał wersję wydarzeń i ostatecznie wycofał swoje przyznanie się do winy.

Patryk B. przez kilka miesięcy przebywał w areszcie. Kilka dni temu opuścił go. Areszt został zamieniony na policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju.

Śledczy nie wykluczają, że ciało 24-letniej Karoliny może być właśnie w stawie Błaskowiec.

Ze stawu zostanie wybrane ponad 40 ton ryb, a następnie woda zostanie spuszczona - powiedział rzecznik bielskiej policji podkom. Sławomir Kocur. Opróżnianie zbiornika rozpocznie się 18 października. W poniedziałek i wtorek dno akwenu będzie już odsłonięte i zostanie przeszukane.

Pełen wody staw był już przeszukiwany wiosną przez nurków, ale bez efektu.