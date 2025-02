"Każde łamanie prawa to skracanie sobie drogi do śmierci"

Konsekwencje jednak - jak podaje PKP PLK - były poważne. "Wstrzymanie ruchu pociągów, koszty zastępczej komunikacji, uszkodzony tabor. To również stres i trauma osób zaangażowanych w zdarzenie oraz potencjalne konsekwencje prawne" - czytamy.

"Brak odpowiedzialności na przejeździe kolejowo-drogowym nie zwalnia kierowcy z odpowiedzialności finansowej za wyrządzone straty" - dodali przedstawiciele PKP PLK.

Pracownicy spółki przypomnieli, że "każde łamanie prawa to skracanie sobie drogi do śmierci i realne zagrożenie dla wszystkich osób w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego". "Przepisy są po to, by ich przestrzegać" - apeluje PKP PLK.