W 2025 roku ponad 3 mln dowodów osobistych stracą swoją ważność. To oznacza, że niemal co dziesiąty Polak musi wymienić swój dokument tożsamości. Ważne, żeby o tym pamiętać, bo kara za brak aktualnego dowodu to nawet 5 tys. zł.

/ Shutterstock W 2025 roku Polaków czeka wielka wymiana dowodów osobistych. Nie dotyczy ona jednak wszystkich. Z danych wynika bowiem, że w tym roku ważność straci około 3,3 mln dokumentów tożsamości - informuje dziennik.pl. To dużo więcej niż w poprzednich latach. Oznacza to, że niemal co dziesiąty obywatel Polski będzie musiał wyrobić nowy dokument. Kto musi wymienić dowód? Obowiązek ten dotyczy m.in. osób urodzonych w 1997 roku, które w 2015 roku wyrabiały swój pierwszy dowód, a także osób urodzonych w 1987 roku, jeśli nie wymieniały dokumentu z innych powodów ( zmiana nazwiska czy zgubienie). Zgodnie z przepisami dowód osobisty ważny jest przez 10 lat. Wniosek o wydanie nowego dowodu trzeba złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności obecnego dokumentu. Dobra informacja jest taka, że nic nas to nie kosztuje. Wymiana dowodu osobistego jest bowiem bezpłatna. Nowy dokument powinien być gotowy do odbioru w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Jak złożyć wniosek? "Wniosek możesz złożyć przez internet lub osobiście w urzędzie. Jeśli składasz wniosek przez internet, musisz uzupełnić go o odciski palców i wzór podpisu. Dane te zostaną pobrane w urzędzie i umieszczone w dowodzie osobistym" - czytamy na stronie gov.pl. Jeśli ktoś przebywa za granicą, wniosek o dowód musi złożyć po powrocie do kraju. Nie można tego zrobić w konsulacie. Za granicą można ubiegać się o wydanie paszportu. Zobacz również: Staranowali drzwi, ukradli biżuterię. Obława w Poznaniu

