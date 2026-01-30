Tragiczny wypadek w miejscowości Smolno Małe koło Zielonej Góry. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i motocykl. Kierujący motorem zmarł.
Kierujący motocyklem zmarł pomimo szybkiej reanimacji zespołu ratownictwa medycznego.
Motocyklista znajdował się pod jednym z pojazdów, który stanął w płomieniach.
Drugi z samochodów osobowych, oddalony o około 200 metrów, także stanął w ogniu.
Kierowcy tych pojazdów na szczęście zdążyli się ewakuować przed przybyciem straży pożarnej. Nic się im nie stało - poinformował RMF FM młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z lubuskiej straży pożarnej.
Droga krajowa numer 32 jest zablokowana. Wyznaczono objazd przez Babimost.
Przyczyny tragedii będzie badała policja.
