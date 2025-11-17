Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nysie (woj. opolskie) zatrzymali 46-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo swojej 47-letniej partnerki. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.

  • 46-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Nysy w związku z podejrzeniem zabójstwa swojej 47-letniej partnerki.
  • Rodzina znalazła ciało kobiety w jej mieszkaniu po tym, jak od kilku dni nie miała z nią kontaktu.
  • Zebrany materiał dowodowy wskazał na udział partnera, który ukrywał się przed organami ścigania; zatrzymano go następnego dnia.
  • Sąd aresztował podejrzanego na 3 miesiące; za zabójstwo grozi mu dożywocie.
  • Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zobacz również:

Do dramatycznego odkrycia doszło we wtorek 11 listopada tuż przed godziną 17.00. Dyżurny nyskiej komendy odebrał zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny kobiety, która od kilku dni nie kontaktowała się z bliskimi i nie odbierała telefonów. Krewni postanowili sprawdzić, czy nic jej nie jest. Po wejściu do mieszkania znaleźli ciało 47-latki i natychmiast powiadomili służby.

Na miejsce skierowano policjantów oraz grupę dochodzeniowo-śledczą. Pod nadzorem prokuratora przeprowadzono czynności procesowe, zabezpieczono ślady i dowody. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że kobieta mogła zostać zamordowana.

46-latek usłyszał zarzut zabójstwa

Zgromadzony materiał dowodowy wskazał na udział partnera zmarłej, który - jak ustalono - ukrywał się przed organami ścigania. Już następnego dnia 46-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Ciało 47-latki zabezpieczono do sekcji zwłok, która ma pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci.

Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Nysie, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Sąd, na wniosek śledczych, zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.