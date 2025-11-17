Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nysie (woj. opolskie) zatrzymali 46-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo swojej 47-letniej partnerki. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu dożywocie.

Nysa: Tragiczny finał poszukiwań 47-latki / Shutterstock

46-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Nysy w związku z podejrzeniem zabójstwa swojej 47-letniej partnerki.

Rodzina znalazła ciało kobiety w jej mieszkaniu po tym, jak od kilku dni nie miała z nią kontaktu.

Zebrany materiał dowodowy wskazał na udział partnera, który ukrywał się przed organami ścigania; zatrzymano go następnego dnia.

Sąd aresztował podejrzanego na 3 miesiące; za zabójstwo grozi mu dożywocie.

Do dramatycznego odkrycia doszło we wtorek 11 listopada tuż przed godziną 17.00. Dyżurny nyskiej komendy odebrał zgłoszenie od zaniepokojonej rodziny kobiety, która od kilku dni nie kontaktowała się z bliskimi i nie odbierała telefonów. Krewni postanowili sprawdzić, czy nic jej nie jest. Po wejściu do mieszkania znaleźli ciało 47-latki i natychmiast powiadomili służby.

Na miejsce skierowano policjantów oraz grupę dochodzeniowo-śledczą. Pod nadzorem prokuratora przeprowadzono czynności procesowe, zabezpieczono ślady i dowody. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że kobieta mogła zostać zamordowana.

46-latek usłyszał zarzut zabójstwa

Zgromadzony materiał dowodowy wskazał na udział partnera zmarłej, który - jak ustalono - ukrywał się przed organami ścigania. Już następnego dnia 46-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Ciało 47-latki zabezpieczono do sekcji zwłok, która ma pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci.

Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Nysie, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Sąd, na wniosek śledczych, zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.