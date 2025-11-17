Tysiące kibiców z całych Niemiec zebrało się w niedzielę na demonstracji w Lipsku, by zaprotestować przeciwko planom wprowadzenia zaostrzonych środków bezpieczeństwa na stadionach. Organizatorzy, m.in. sieć "Fanszenen Deutschlands", przyjęli hasło "Football jest bezpieczny! Stop populizmowi – Tak dla kultury kibicowskiej".
- Tysiące kibiców z całych Niemiec protestowało w Lipsku przeciwko planom zaostrzenia środków bezpieczeństwa na stadionach, obawiając się m.in. biletów imiennych i systemów rozpoznawania twarzy.
- Organizacje kibicowskie krytykują brak przejrzystości i realnych konsultacji, podkreślając, że nowe przepisy mogą ograniczyć swobodę kibicowania i osłabić atmosferę na trybunach.
- Decyzje w sprawie nowych regulacji mają zapaść na początku grudnia, a władze uzasadniają zmiany koniecznością walki z przemocą, choć nie przedstawiono konkretnych informacji o skali problemu.
O demonstracji pisze m.in. portal tygodnika "Die Zeit".
Policja podaje, że uczestniczyło w niej około 8000 osób, podczas gdy organizatorzy mówią nawet o 20 tys. Wśród protestujących znaleźli się fani i ultrasi z wielu miast, m.in. Berlina, Monachium, Saarbrücken, Halle, Jeny i Drezna.