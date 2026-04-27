Płonie zabytkowy, XVIII-wieczny pałac w lubuskiej miejscowości Garbicz. Z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków, którym nie udało się jeszcze opanować pożaru. Co ważne, nikomu nic się nie stało.

W poniedziałek po południu doszło do pożaru zabytkowego pałacu w miejscowości Garbicz (pow. sulęciński, woj. lubuskie). Ogień prawdopodobnie pojawił się na niższych kondygnacjach, a potem rozprzestrzenił się na część poddasza i dach XVIII-wiecznego budynku.

Z ogniem walczy 16 zastępów straży pożarnej, czyli ponad 80 strażaków.

Pożar jest obecnie pod kontrolą, ale nadal nieopanowany. Ze względów bezpieczeństwa w pierwszej fazie akcji roty rozpoczęły działania na zewnątrz budynku, a potem zaczęły wchodzić do środka - informuje rzecznik lubuskiej PSP mł. bryg. Arkadiusz Kaniak. Na razie trudno określić, kiedy pożar zostanie całkowicie opanowany i dogaszony - dodaje.

Budynek jest własnością prywatną. Na szczęście w środku nikogo nie było, gdyż od pewnego czasu nie był użytkowany.

Przyczyna wybuchu pożaru na razie nie jest znana. Jej ustaleniem zajmie się policja wraz z biegłym z zakresu pożarnictwa.

Pałac w Garbiczu został zbudowany w drugiej połowie XVIII wieku, a potem był przebudowywany. Od 1998 r. budynek został przekształcony przez nowego, prywatnego właściciela w hotel z restauracją oraz centrum konferencyjne.