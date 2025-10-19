W niedzielny poranek wybuchł pożar na składowisku odpadów przy ul. Metalurgicznej w Lublinie. Na miejscu pracuje kilkudziesięciu strażaków, a sytuacja wciąż nie została opanowana. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

/ Shutterstock

Pożar wybuchł około godziny 7:40 na składowisku odpadów przy ul. Metalurgicznej w Lublinie.

Płoną zmieszane odpady na hałdzie o wymiarach 20 na 10 metrów.

W akcji bierze udział 10 zastępów straży pożarnej oraz grupa chemiczna monitorująca jakość powietrza.

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.

W niedzielę rano mieszkańców Lublina zaniepokoił gęsty dym unoszący się znad składowiska odpadów przy ul. Metalurgicznej. O godzinie 7:40 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze. Na miejscu natychmiast pojawiło się kilkudziesięciu strażaków, którzy rozpoczęli walkę z ogniem.

Trudna akcja gaśnicza

Według informacji przekazanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej płoną zmieszane odpady zgromadzone na hałdzie o powierzchni 200 metrów kwadratowych. W akcji bierze udział 10 zastępów straży pożarnej.

Na miejscu działa także grupa chemiczna, która na bieżąco monitoruje jakość powietrza, by wykluczyć zagrożenie dla okolicznych mieszkańców.

Brak poszkodowanych, przyczyny pożaru nieznane

Jak dotąd nie odnotowano osób poszkodowanych w wyniku pożaru. Służby informują, że sytuacja nie jest jeszcze opanowana, a przyczyny pojawienia się ognia pozostają nieznane. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.