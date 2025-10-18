Międzynarodowy Port Lotniczy Hazrat Shahjalal w Dhace, stolicy Bangladeszu, wraca do normalnej pracy po pożarze, który wybuchł w sobotę w sekcji cargo. Po sześciu godzinach przestoju pierwszy samolot wystartował o godzinie 21:06 czasu lokalnego.

Pożar na lotnisku w Dhace / MARUF RAHMAN / AFP/EAST NEWS

Potężny pożar wybuchł w sekcji cargo na Międzynarodowym Porcie Lotniczym Hazrat Shahjalal w Dhace, stolicy Bangladeszu.

Ruch lotniczy na głównym lotnisku kraju został sparaliżowany - wstrzymano wszystkie loty krajowe i międzynarodowe.

W akcji gaśniczej uczestniczyło 37 jednostek straży pożarnej, wspieranych przez wojsko, marynarkę wojenną i siły powietrzne.

O sprawie poinformowali przedstawiciele lotniska oraz Ministerstwo Lotnictwa Cywilnego i Turystyki Bangladeszu.

Straty mogą być gigantyczne

Pożar wybuchł w części magazynowej lotniska, paraliżując ruch lotniczy na głównym lotnisku kraju. W akcji gaśniczej brało udział aż 37 jednostek straży pożarnej, wspieranych przez wojsko, marynarkę wojenną i siły powietrzne. Jak podkreślają władze, sytuacja została już opanowana, a służby przystępują do szczegółowego wyjaśnienia przyczyn pożaru. Ministerstwo zapowiada wdrożenie dodatkowych środków bezpieczeństwa, by zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Incydent poważnie zakłócił ruch lotniczy. Wstrzymane zostały zarówno loty krajowe, jak i międzynarodowe. Część maszyn, m.in. lot IndiGo z Delhi czy Air Arabia ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, została przekierowana na inne lotniska - odpowiednio do Kalkuty i Chittagong.

Na razie nie wiadomo, jak wysokie są straty finansowe. Kabir Ahmed, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekspresowego Lotnictwa Bangladeszu, ocenia, że bezpośredni i pośredni wpływ na import i eksport może przekroczyć nawet miliard dolarów.

Pożar na lotnisku w Dhace / MONIRUL ALAM / PAP/EPA

Wielkie pożary w Bangladeszu

To już trzeci poważny pożar w Bangladeszu w ciągu ostatniego tygodnia. Wcześniej doszło do tragicznych w skutkach pożarów w fabryce odzieży oraz w magazynie chemicznym w Dhace, gdzie zginęło co najmniej 16 osób, a także w siedmiopiętrowym budynku fabrycznym w Chittagong.

Władze Bangladeszu zapewniają, że wszystkie te zdarzenia są dokładnie badane. Rząd podkreśla, że wszelkie próby sabotażu lub podpaleń spotkają się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją służb. Priorytetem pozostaje ochrona życia i mienia obywateli oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.