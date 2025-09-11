Cztery osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 27 w Lubuskiem. Na wysokości miejscowości Klępina zderzyły się trzy pojazdy.

Cztery osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 27 w Lubuskiem (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W czwartkowe popołudnie doszło do wypadku na drodze krajowej nr 27 w województwie lubuskim.

Między Żarami a Zieloną Górą, na wysokości miejscowości Klępina, zderzyły się trzy pojazdy - osobówka, ciężarówka i dostawczy bus.

Portal NewsLubuski.pl podał, że pojazdy jechały w kolumnie; nagle kierowca busa uderzył w tył przyczepy ciężarówki, a w dostawczaka wjechała osobówka.

Pojazdami podróżowało łącznie sześć osób. Cztery z nich zostały ranne.

Wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać do godz. 20:00.