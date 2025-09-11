Groźny wypadek w Balczewie w powiecie inowrocławskim (Kujawsko-Pomorskie). Ciągnik rolniczy z cysterną zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie, a następnie w ścianę domu jednorodzinnego. W chwili zdarzenia w budynku przebywały dwie osoby.

Ciągnik wjechał w dom w Balczewie / KPP Inowrocław / Policja

Do wypadku w Balczewie doszło we wtorek po godzinie 16. Ciągnik rolniczy marki John Deere z cysterną niespodziewanie zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie, a następnie w ścianę domu jednorodzinnego.

W chwili zdarzenia w budynku przebywały dwie osoby - na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.

Siła uderzenia była jednak na tyle duża, że dom został poważnie uszkodzony i nie nadaje się obecnie do zamieszkania.

Groźny wypadek w Balczewie / KPP Inowrocław / Policja

Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren i udzieliły pomocy poszkodowanym.

Za kierownicą ciągnika siedział 70-letni mieszkaniec powiatu inowrocławskiego. Jak ustalili policjanci, mężczyzna był trzeźwy. Został przewieziony do szpitala na badania. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy.

Trwa wyjaśnianie okoliczności oraz przyczyn tego niebezpiecznego zdarzenia.