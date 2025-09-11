W podgliwickiej miejscowości Smolnica mężczyzna wpadł do studni. Trwa akcja ratownicza.
W miejscowości Smolnica (pow. gliwicki, woj. śląskie) mężczyzna wpadł do studni.
Trwa akcja ratownicza, w której uczestniczą strażacy.
Z informacji od ratowników wynika, że mają kontakt z poszkodowanym.
Znajduje się on na głębokości ok. 15 metrów.
Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.