W podgliwickiej miejscowości Smolnica mężczyzna wpadł do studni. Trwa akcja ratownicza.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W miejscowości Smolnica (pow. gliwicki, woj. śląskie) mężczyzna wpadł do studni.

Trwa akcja ratownicza, w której uczestniczą strażacy.

Z informacji od ratowników wynika, że mają kontakt z poszkodowanym.

Znajduje się on na głębokości ok. 15 metrów.

Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.