Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne w wyniku wypadku, do którego doszło w nocy na alei Mickiewicza w centrum Krakowa. Samochód osobowy z nieznanych przyczyn wypadł z jezdni, uderzając w drzewo i latarnię. Służby wyjaśniają okoliczności tej tragedii.

Tragiczny wypadek w centrum Krakowa. Jedna osoba zginęła a cztery zostały ranne. / Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie / Facebook

Do wypadku doszło po godzinie 1:30, na wysokości skrzyżowania al. Mickiewicza z ulicą Czystą.

Według wstępnych ustaleń samochód osobowy, którym podróżowało pięć osób – czterech mężczyzn i jedna kobieta – nagle zjechał z drogi i z impetem uderzył w drzewo oraz latarnię.

Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazd został poważnie zniszczony.

Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, policję oraz zespół ratownictwa medycznego.

Niestety, mimo szybkiej akcji ratunkowej, jednej z osób nie udało się uratować. Cztery pozostałe osoby zostały ranne i trafiły do szpitala.



