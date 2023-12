Pogoda w pierwszy dzień świąt

Jak przekazuje IMGW, dziś czeka nas duże zachmurzenie, opady deszczu i burze.

"Temperatura maksymalna od 6 stopni Celsjusza na płn. wsch., 10 st. C w centrum, do 12 st. C na południowym zach. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, nad morzem w porywach do 100 km/h, w górach 120-150km/h" - podaje Instytut.