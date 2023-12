Strażackie interwencje w Wielkopolsce, Zachodniopomorskiem i na Pomorzu

Około 400 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru odnotowali w ciągu minionej doby wielkopolscy strażacy. Nie było osób poszkodowanych. Jak powiedział rano oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, tyle interwencji zostało odnotowanych w sumie w regionie od piątkowego poranka.

Podkreślił, że w ostatnich godzinach nie było poważniejszych zdarzeń związanych ze zjawiskami pogodowymi. Strażacy najczęściej wyjeżdżali do usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

W związku z załamaniem pogody sporo pracy mieli też strażacy na Pomorzu. Od czwartkowego wieczoru interweniowali prawie 500 razy. Usuwali głównie połamane gałęzie i powalone drzewa.

W województwie zachodniopomorskim w ciągu ostatniej doby strażacy wyjeżdżali ponad tysiąc razy. Nie było osób poszkodowanych. Najwięcej interwencji odnotowano w Koszalinie, Kołobrzegu i Szczecinie. Sytuacja pogodowa na północy kraju stabilizuje się.

Pogoda w Boże Narodzenie będzie raczej jak na Wielkanoc. Namawiam Mikołaja, żeby przy swoich saniach płozy zamienił na koła - powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Wszyscy, którzy pragnęliby białych świąt, będą głęboko zawiedzeni, chyba że wybiorą się w góry. Tam znajdą śnieg - radzi metrolog. Zwraca uwagę, że choć w piątek był pierwszy dzień astronomicznej zimy, to przed nami pogoda raczej jesienna.

Śnieg, który spadł nocą, będzie się topić. A w niedzielę deszcz ze śniegiem i dodatnia temperatura. Święta szare, ponure i wietrzne - przewiduje.

Z soboty na niedzielę zacznie powoli wkraczać cieplejsze powietrze. W niedzielę na Suwalszczyźnie jeszcze minus 1, na krańcach wschodnich od 0 do 1 stopnia C, w centrum około 2-3 stopni, na południu - 5, na zachodzie 8, a w Zachodniopomorskim nawet 10 stopni - informuje Walijewski. Rzecznik IMGW prognozuje, że pierwszego dnia świąt ciepło będzie już w całym kraju. Termometry pokażą plus 6-7 stopni, w centrum - 10, a na zachodzie nawet 12 stopni Celsjusza.

W drugi dzień Bożego Narodzenia na krańcach północno-wschodnich od 6 do 7 stopni, w centrum od 9 do 10, a na zachodzie ok. 11-12, na południu też od 10 do 12 stopni C.

Przestrzegam przed marznącymi opadami deszczu, szczególnie z soboty na niedzielę. W północno zachodniej części kraju wystąpią silne wiatry, nawet do prawie 90 km/h - mówi Walijewski.