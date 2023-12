Prognoza na niedzielę

W niedzielę po południu zachmurzenie przeważnie duże, jedynie na wschodzie kraju początkowo możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na zachodzie i południowym zachodzie opady deszczu. Na pozostałym obszarze opady śniegu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Miejscami opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Na zachodzie i południowym zachodzie suma opadów do 10 mm, w Sudetach do 15 mm. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm.

Temperatura maksymalna od -1 st.C na północnym wschodzie, około 5 st.C w centrum, do 10 st.C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu w zachodniej połowie kraju okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem pod koniec dnia w porywach do 70 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 110 km/h, w Sudetach do 140 km/h, zamiecie i zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, na wschodzie początkowo deszczu ze śniegiem i śniegu, lokalnie opady marznące powodujące gołoledź. Na zachodzie i południu suma opadów od 10 mm do 15 mm. Temperatura minimalna od -1 st.C na północnym wschodzie, około 5 st.C w centrum do 8 st.C na zachodzie, w dolinach karpackich około -2 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, nad morzem także silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 110 km/h, w Sudetach do 160 km/h.

Prognoza na poniedziałek

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 5 st.C na północnym wschodzie, około 9 st.C w centrum, do 11 st.C na południowym zachodzie, w dolinach karpackich około 4 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, nad morzem dość silny i silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni. Wysoko w Karpatach porywy do 110 km/h, w Sudetach do 160 km/h. W poniedziałek zachmurzenie duże, początkowo możliwe większe przejaśnienia. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz, który przejściowo może marznąć powodując gołoledź.

Temperatura maksymalna 2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni skręcający na południowy. W Warszawie w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 2 st.C, wystąpi wieczorem, a następnie będzie wzrastać aby osiągnąć 6 st.C w poniedziałek rano. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, południowy skręcający na zachodni. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 8 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni.