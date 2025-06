Dziesięć autobusów elektrycznych zasili tabor komunikacji miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie). Władze miasta podpisały z firmą Solaris Bus & Coach umowę na zakup i dostawę pojazdów. Jej wartość to ponad 32,2 mln zł – poinformował rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela.

Gorzów Wielkopolski kupi 10 autobusów elektrycznych (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Zgodnie z umową autobusy mają zostać dostarczone w ciągu 400 dni od zawarcia umowy, czyli do 29 lipca 2026 r.

Będą to fabrycznie nowe, zeroemisyjne autobusy klasy maxi z napędem elektrycznym. Każdy będzie posiadał co najmniej 70 miejsc oraz niskopodłogowe zawieszenie i będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Nowe pojazdy trafią do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie; będą wyposażone w system ładowania kompatybilny z ładowarkami na terenie zajezdni MZK, a także umożliwiający ładowanie pantografowe.