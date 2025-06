Kierowcy podróżujący autostradą A4 między Krakowem a Katowicami mogą przygotować się na duże zmiany. Jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, przejazd tym odcinkiem już niebawem stanie się bezpłatny dla pojazdów lekkich. Kiedy konkretnie?

A4 Kraków-Katowice będzie bez opłat / Shutterstock

Informację potwierdził wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec w odpowiedzi na interpelację posła PO Dominika Jaśkowca. Parlamentarzysta zapytał o przyszłość odcinka A4 zarządzanego obecnie przez Stalexport Autostradę Małopolską, którego koncesja wygasa w 2027 roku. W swojej interpelacji wskazał:

"Koncesja Stalexport Autostrady Małopolska na zarządzanie odcinkiem autostrady A4 między Katowicami a Krakowem wygasa w marcu 2027 roku. Kierowcy oczekują, że po tym terminie przejazd przedmiotowym odcinkiem autostrady stanie się bezpłatny dla pojazdów lekkich, tak jak jest to w przypadku innych autostrad zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad".

Z odpowiedzi resortu wynika, że po 15 marca 2027 r. nadzór nad tym fragmentem trasy przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oznacza to, że opłaty dla samochodów osobowych przestaną być pobierane.

Począwszy od dnia 16 marca 2027 r. autostrada A4 na odcinku Katowice - Kraków będzie zarządzana przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Opłata za przejazd pojazdów lekkich (o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t) po przedmiotowym odcinku autostrady przestanie być pobierana z końcem 15 marca 2027 r. - przekazał wiceminister Stanisław Bukowiec.

Koniec opłat na A4 Kraków - Katowice

Zaznaczył również, że po uchyleniu w 2023 roku przepisów umożliwiających pobieranie opłat od pojazdów lekkich na drogach zarządzanych przez GDDKiA, nie istnieje obecnie żadna podstawa prawna, by kontynuować ten model na wspomnianym odcinku.

Co więcej, Bukowiec rozwiał wątpliwości co do ewentualnego przedłużenia obowiązującej umowy lub wyboru nowego koncesjonariusza: Nie ma także podstawy prawnej do przedłużenia obowiązującej aktualnie umowy koncesyjnej na budowę i eksploatację odcinków autostrad. Zatem należy wprost wskazać, że nie dojdzie do wyboru nowego koncesjonariusza na ww. odcinku autostrady A4 - dodał.

Decyzja ta kończy lata niepewności i spekulacji wokół jednej z najdroższych tras w Polsce. Zmiana oznacza również duże odciążenie finansowe dla kierowców regularnie pokonujących trasę Kraków-Katowice.