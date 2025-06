Około 90 prywatnych odrzutowców ma wylądować na lotnisku w Wenecji, przywożąc gwiazdy show-biznesu, polityki i finansów na "wesele stulecia". Założyciel Amazona Jeff Bezos oraz dziennikarka Lauren Sanchez wybrali to romantyczne miejsce na świętowanie swojego ślubu. Jednak, pomimo bajkowego charakteru wydarzenia, nie obyło się bez kontrowersji i protestów ze strony lokalnej społeczności.

Jeff Bezos i Lauren Sanchez w 2024 roku / DREW ANGERER/AFP/East News / East News

Według źródeł oraz lokalnych mediów, para ma przybyć do Wenecji już dziś, aby przez trzy dni uczestniczyć w serii wystawnych przyjęć VIP. Oczekuje się, że na miejscowym lotnisku wyląduje około 90 prywatnych odrzutowców, a jachty weselników przejmą miejski port. Jak podają media, wesele ma kosztować Bezosa około 40-48 milionów euro.

Uroczystości rozpoczną się w czwartek wieczorem od spotkania na świeżym powietrzu w krużgankach kościoła Madonna dell'Orto - średniowiecznej świątyni w centralnej dzielnicy Cannaregio. Data i miejsce samej ceremonii ślubnej pozostają jednak nieznane.

Większość z szacowanych 250 gości ma przybyć na drugie przyjęcie, które, jak podaje Reuters, zaplanowano na piątek na małej wyspie San Giorgio, naprzeciwko słynnego placu św. Marka. Ma się tam pojawić m.in. Kim Kardashian, Mick Jagger i Leonardo DiCaprio, a także kilku członków rodziny Trumpów.

Świętowanie zakończy się w sobotę głównym przyjęciem weselnym, które odbędzie się w jednej z sal Arsenale - ogromnej średniowiecznej stoczni przekształconej w przestrzeń artystyczną we wschodniej dzielnicy Castello. Otoczona wodą i niemożliwa do osiągnięcia drogą lądową sala jest uważana za bezpieczniejsze miejsce niż poprzednia lokalizacja - dawna średniowieczna szkoła religijna w Cannaregio.

Lokalna społeczność protestuje

Jest tylko jedna rzecz, która teraz rządzi: pieniądze, pieniądze, pieniądze. My jesteśmy przegranymi. My, którzy tu się urodziliśmy, musimy albo przenieść się na ląd, albo prosić ich o pozwolenie na wejście na prom. Stali się panami - powiedziała mieszkanka Wenecji, Nadia Rigo, cytowana przez Reutersa.

Od kilku dni aktywiści rozwieszają plakaty po całym mieście z napisami "No space for Bezos". W poniedziałek aktywiści z grupy "Everyone Hates Elon" rozwinęli olbrzymi obraz Bezosa na placu św. Marka, protestując przeciwko super bogaczom ze sloganem: "Jeśli możesz wynająć Wenecję na swój ślub, to możesz płacić więcej podatków."

Nasz protest nie dotyczy samego ślubu - chodzi o to, co on reprezentuje - powiedziała aktywistka Simona Abbate. To nie jest tylko świętowanie dwóch osób biorących ślub, to pokaz stylu życia, który jest po prostu nie do utrzymania. Najbogatsi żyją w nadmiarze, podczas gdy inni znoszą konsekwencje kryzysu klimatycznego, którego nie stworzyli - dodała.

Aktywiści zapowiadają m.in. wielki marsz w sobotę podczas głównego przyjęcia weselnego. Wcześniej niektórzy planowali rzucenie się do kanałów w pobliżu kluczowych miejsc imprezy wraz z dmuchanymi aligatorami. Protest został jednak odwołany.

Bezos, czwarty na liście miliarderów Forbesa, zaręczył się z Sanchez w 2023 roku, cztery lata po rozpadzie jego 25-letniego małżeństwa z Mackenzie Scott. Decyzja pary o ślubie w Wenecji podąża śladami innych celebryckich wesel w tym pływającym mieście, takich jak ślub amerykańskiego aktora George'a Clooneya i prawniczki Amal Alamuddin w 2014 roku.