4-letni chłopiec wypadł z balkonu mieszkania na piątym piętrze w bloku przy ulicy Chołoniewskiego w Bydgoszczy w województwie kujawsko-pomorskim. Spadł na balkon na pierwszym piętrze. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Życia chłopca nie udało się uratować.

W poniedziałek wczesnym wieczorem przy ul. Chołoniewskiego w Bydgoszczy w Kujawsko-Pomorskiem doszło do dramatycznego zdarzenia.



4-letnie dziecko, chłopczyk, wypadł z balkonu mieszkania na piątym piętrze bloku. Do zdarzenia doszło z nieznanych na razie przyczyn. Spadł na balkon na pierwszym piętrze. Został przewieziony do szpitala, cały czas go reanimowano - powiedział RMF FM sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.



Służby ustalają okoliczności tego wypadku. Życia chłopca nie udało się uratować.

4-latek zmarł w szpitalu - przekazał RMF FM mł. bryg. Karol Smarz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.