Zwłoki 53-letniego mężczyzny odnaleziono w piwnicy pustostanu w Przegini w pow. krakowskim. W związku ze sprawą zatrzymano osiem osób. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny.
Ciało 53-letniego mężczyzny znaleziono w piwnicy pustostanu w podkrakowskiej Przegini w sobotę (18 kwietnia) po godz. 16. Na miejscu przeprowadzono oględziny pod nadzorem prokuratora. Zwłoki zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie celem przeprowadzenia sekcji.
Policja zatrzymała w tej sprawie 8 osób. "Ustalane są okoliczności oraz rola poszczególnych osób w tym przestępstwie" - czytamy w komunikacie policji.
Rzecznik małopolskiej policji przekazał, że zatrzymani w najbliższym czasie - najprawdopodobniej we wtorek - mają usłyszeć zarzuty.
Wszystkie zgromadzone materiały zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej dla Krakowa-Krowodrzy.