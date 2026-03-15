W Beskidach rozpoczynają się wiosenne przeglądy kolei linowych. Od poniedziałku turyści nie skorzystają z wagoników na górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim oraz z kolei kanapowej na Mosorny Groń w Zawoi. Prace serwisowe ruszają także przy kolei na Czantorię w Ustroniu.

Kolej linowo-terenowa na Żar wznowi kursy 28 marca, natomiast kanapy na Czantorię będą dostępne ponownie od 25 kwietnia. Właściciele kolei w Ustroniu zapowiadają jednak, że w weekendy i święta kolej będzie czynna. Przerwa techniczna na Mosornym Groniu potrwa do końca kwietnia.

W Bielsku-Białej przegląd gondolowej kolei linowej na Szyndzielnię rozpocznie się 30 marca, a turyści będą mogli z niej ponownie korzystać od 18 kwietnia - poinformował Tomasz Pezda, kierownik spółki ZIAD. W kwietniu planowany jest także przegląd kolei kanapowej na Dębowiec. Może on ruszyć już 21 marca, jednak termin zależy od warunków śniegowych. Ponowne uruchomienie kolei przewidziano na 1 maja.

Nie ustalono jeszcze dokładnych terminów przeglądów kolei na Skrzyczne oraz gondoli na Halę Skrzyczeńską w Szczyrku.

Podczas przeglądów konserwatorzy sprawdzają stan techniczny ruchomych części kolejek, gondoli i krzesełek, a także łożysk i podpór. Przeprowadzane są również badania lin nośnych oraz wymiana zużytych elementów.