II Synod Duszpasterski Archidiecezji Krakowskiej uroczyście rozpoczęty. Podczas nabożeństwa w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie kardynał Grzegorz Ryś podpisał dekret inaugurujący.

To drugi synod duszpasterski w archidiecezji krakowskiej - pierwszy rozpoczął kard. Karol Wojtyła w 1972 r., zakończył jako Jan Paweł II w 1979 r.

Proces synodalny wpisuje się w wieloletnią reformę zapoczątkowaną przez papieża Franciszka w 2021 r., realizowaną do 2028 roku.

Nabożeństwem w Sanktuarium im. Jana Pawła II oficjalnie rozpoczął się w sobotę II Synod Duszpasterski Archidiecezji Krakowskiej. Mszę pod przewodnictwem metropolity krakowskiej kard. Grzegorza Rysia koncelebrował m.in. kard. Stanisław Dziwisz i kard. Mario Grech, któremu papież Franciszek i Leon XIV zlecili prowadzenie synodu w całym Kościele, a także licznie zgromadzeni duchowni, reprezentujący parafie z całej archidiecezji. W mszy licznie wzięli udział także wierni.

Kard. Ryś: Z radością i bojaźnią

Rozpoczynając liturgię, kard. Ryś przyznał, że wszedł do świątyni "z radością i bojaźnią" - radością z rozpoczynającego się synodu, ale i strachem związanym z ogromem podjętego zobowiązania oraz świadomością dziedzictwa swoich poprzedników, w tym Jana Pawła II, który inaugurował I synod w tej archidiecezji.

I radość, i strach. Myślę, że wszyscy jakoś powinniśmy te dwie emocje mieć w sobie, bo strach jest tak naprawdę poczuciem odpowiedzialności. Pan nam składa na ręce niesłychane dary i nie wolno do nich podchodzić w sposób bezmyślny, jakby nam się to wszystko należało, jakbyśmy się otwierali na to, co jest oczywiste. Nie, nie jest oczywiste. Trzeba bojaźni Bożej na progu synodu, ale trzeba też wielkiej radości, że się wydarza - podkreślił metropolita krakowski.

Centralnym punktem uroczystości otwarcia synodu było podpisanie przez kard. Rysia dekretu inaugurującego wydarzenie. W odczytanym podczas mszy dokumencie zapisano, że "celem synodu będzie przyjęcie oraz realizacja w życiu Kościoła krakowskiego na poziomie lokalnym, zwłaszcza parafialnym, dokumentu końcowego XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów - 'Ku Kościołowi synodalnemu - komunia, uczestnictwo, misja'" z października 2024, który papież Franciszek uznał za część "zwyczajnego i autentycznego nauczania następcy św. Piotra".

Cztery sesje plenarne synodu

Zgodnie z dokumentem, zaplanowane są cztery sesje plenarne, pierwsza odbędzie się czerwcu br., a ostatnia, na której nastąpi zamknięcie, w październiku 2027 r.

W homilii kard. Mario Grech nawiązał do Ewangelii opowiadającej o uzdrowieniu przez Jezusa niewidomego i zwrócił się do wiernych archidiecezji, by nie tylko "pamiętać, co Bóg uczynił, ale także, by słuchać i widzieć, co Bóg czyni i mieć nadzieję na wszystko, co Bóg uczyni w przyszłości". Podkreślił, że "Bóg ciągle jest stwórczy".

Obyście tak, jak niewidomy, przechodzili z ciemności do światła. I żebyście byli świadomi wszystkich takich momentów, kiedy ciemność wydaje się bardziej komfortowa, wygodniejsza, bardziej logiczna i po prostu łatwiejsza niż światło - życzył zgromadzonym.

Spotkania poprzedzające inaugurację rozpoczęły się na terenie świątyni w piątek. W ciągu dnia wierni kierowali się w stronę sanktuarium, by uczestniczyć w rekolekcjach prowadzonych przez kard. Mario Grecha. Od niedzieli w parafiach wyłaniane będą zespoły synodalne. Następnie zorganizowane zostaną warsztaty dla liderów zespołów parafialnych - podczas zajęć dowiedzą się m.in. jak prowadzić rozmowy w duchu świeckim. Kiedy parafie przepracują najważniejsze pytania, to zbierze się synod na poziomie plenarnym.

Wielki program reformy Kościoła

Zwołanie synodu diecezjalnego kard. Grzegorz Ryś zapowiedział w swojej homilii w czasie ingresu do katedry wawelskiej w grudniu 2025 r., a w liście pasterskim na Wielki Post przedstawił jego plan. Ma on się odnosić do synodu o synodalności, który jest zainicjowanym w 2021 r. przez papieża Franciszka wieloletnim i wieloetapowym procesem reformy wspólnoty Kościoła. Obecnie, do jesieni 2028 r., w Kościele katolickim potrwa proces wcielania go w życie.

W pierwszym etapie synodu w diecezji, do wakacji, lokalne grupy skupią się na analizie dwóch pierwszych rozdziałów Dokumentu Końcowego Synodu. Kolejny rok, do czerwca 2027 r., poświęcony zostanie refleksji nad pozostałymi częściami dokumentu. Finał diecezjalnych prac przewidziany jest na jesień 2027 r.

To drugi synod w archidiecezji krakowskiej. Pierwszy rozpoczął kard. Karol Wojtyła w 1972 r. i zakończył jako Jan Paweł II w 1979 r. Był próbą odczytania i adaptacji do realiów krakowskiego Kościoła nauczania Soboru Watykańskiego II.