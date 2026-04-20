4-letni chłopiec wypadł z okna mieszkania na piątym piętrze w bloku przy ulicy Chołoniewskiego w Bydgoszczy w województwie kujawsko-pomorskim. Spadł na balkon na pierwszym piętrze. Dziecko zostało przewiezione do szpitala.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
W poniedziałek wczesnym wieczorem przy ul. Chołoniewskiego w Bydgoszczy w Kujawsko-Pomorskiem doszło do dramatycznego zdarzenia.
4-letnie dziecko, chłopczyk, wypadł z okna mieszkania na piątym piętrze bloku. Do zdarzenia doszło z nieznanych na razie przyczyn. Spadł na balkon na pierwszym piętrze. Został przewieziony do szpitala, cały czas go reanimowano - powiedział RMF FM sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.
Służby ustalają okoliczności tego wypadku.