​Policjanci zatrzymali 23-latka, który w poniedziałek uszkodził drzwi i okna kościoła w Oświęcimiu oraz zdewastował pobliską parafię - poinformowała rzecznik tamtejszej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka. Mężczyźnie grozi kara pięciu lat więzienia.

Mężczyzna wtargnął na teren parafii w poniedziałek wielkanocny rano. Był agresywny. Uszkodził drzwi wejściowe oraz kilka okien w budynkach kościoła oraz plebanii.

Policjanci, których zaalarmował proboszcz, zatrzymali 23-latka z Oświęcimia na miejscu zdarzenia. Miał 2 promile alkoholu w organizmie.

Za uszkodzenie mienia grozi kara do pięciu lat więzienia. Bezprawne wtargnięcie na cudzą posesję zagrożone jest karą do roku za kratami.

Funkcjonariusze przewieźli mężczyznę do komendy, gdzie trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych.