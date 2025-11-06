Na wyjeździe z miejscowości Ogorzelec w kierunku Jeleniej Góry w środę wieczorem doszło do poważnego wypadku. Samochód nadział się na ogrodzenie, stając niemal pionowo. Patrząc na zdjęcia z tego zdarzenia, trzeba przyjąć, że to prawdziwy cud, że nikt nie ucierpiał.

Wypadek w Ogorzelcu / Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, st. kpt. Tomasz Smarul / Państwowa Straż Pożarna

W środę po godzinie 22:00 straż pożarna w Kamiennej Górze otrzymała zgłoszenie o wypadku, do którego doszło na wyjeździe z miejscowości Ogorzelec w kierunku Jeleniej Góry w województwie dolnośląskim. Samochód wypadł z drogi i wjechał na ogrodzenie, zatrzymując się na nim, a właściwie stając sztorcem.

Jak poinformował mł. kpt. Marek Malich, kierowca oraz trzech pasażerów mogą mówić o ogromnym szczęściu – mimo poważnie wyglądającej sytuacji, nikt nie odniósł obrażeń.

Na miejscu parę godzin pracowały jednostki straży pożarnej, które zabezpieczały teren i usuwały skutki zdarzenia. Wprowadzony był ruch wahadłowy dla pojazdów.

