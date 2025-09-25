Dwie osoby zginęły w tragicznym wypadku, do którego doszło w czwartek rano na DK43 w pobliżu Kłobucka (Śląskie). Trasa wciąż jest zablokowana. Na miejscu pracują policjanci i prokurator.
Do tragicznego wypadku doszło w czwartek przed godz. 7.00 pomiędzy Kłobuckiem, a Libidzą na drodze krajowej nr 43.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód osobowy podczas wyprzedzania innego pojazdu zderzył się czołowo z ciężarówką.
Jedna osoba zginęła na miejscu, dwie trafiły do szpitala. Tam jedna z nich zmarła.
Ofiary śmiertelne to kobiety.
Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, droga w tym miejscu może być jeszcze zablokowana.
Policja wyznaczyła objazdy - od strony Kłobucka przez Wręczycę Wielką, a od strony Częstochowy przez miejscowości Libidza i Pierzchno.