Iga Świątek po zaciętym spotkaniu przegrała 7:6 (7-3), 4:6, 2:6 z Amerykanką Amandą Anisimovą rywalizację o awans do półfinału tenisowego turnieju WTA Finals w Rijadzie. Pierwsze miejsce w grupie Polki zapewniła sobie wcześniej Jelena Rybakina z Kazachstanu.

/ FAYEZ NURELDINE/AFP / East News

Iga Świątek przegrała z Amandą Anisimovą mecz o awans do półfinału WTA Finals.

Jelena Rybakina wcześniej zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie.

Bilans pojedynków Świątek z Anisimovą w tym sezonie to 1:2.

Zwyciężczyni meczu zmierzy się w półfinale z najlepszą tenisistką z drugiej grupy.

W fazie grupowej turnieju WTA Finals w Rijadzie rywalizacja jest niezwykle zacięta. Jelena Rybakina z Kazachstanu, rozstawiona z numerem szóstym, wygrała wszystkie swoje mecze i już wcześniej zapewniła sobie awans z pierwszego miejsca w "Grupie Sereny Williams". Drugą awansującą z tej grupy została Amanda Anisimova.

Świątek drugi rok z rzędu kończy zmagania w WTA Finals na fazie grupowej.

Dotychczasowe wyniki Świątek i Anisimovej

Polka rozpoczęła turniej od pewnego zwycięstwa nad Madison Keys (nr 7) 6:1, 6:2. W kolejnym meczu musiała jednak uznać wyższość Rybakiny, przegrywając 6:3, 1:6, 0:6.

Anisimova natomiast przegrała na otwarcie z Kazaszką 3:6, 1:6, ale w drugim spotkaniu pokonała swoją rodaczkę Keys 4:6, 6:3, 6:2.

Trzeci pojedynek Świątek z Anisimovą w tym sezonie

Dzisiejszy mecz był trzecim starciem obu tenisistek w tym sezonie. W finale Wimbledonu Świątek rozgromiła Anisimovą 6:0, 6:0, zdobywając pierwszy tytuł na londyńskiej trawie. Amerykanka zrewanżowała się Polce w ćwierćfinale US Open, wygrywając 6:4, 6:3.

Możliwe rywalki w półfinale

Zwyciężczyni spotkania awansowała do półfinału, gdzie zmierzy się z najlepszą zawodniczką "Grupy Stefanie Graf". W gronie potencjalnych rywalek są liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka z Białorusi, Amerykanka Coco Gauff oraz Jessica Pegula. Mecze "Grupy Stefanie Graf" odbędą się jutro.