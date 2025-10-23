"Model ekonomiczny Polski się zmienił" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota. Przedstawiciel rządu poinformował, że Polska stawia na wymianę technologii wojskowej z innymi krajami i rozwijanie własnych możliwości produkcyjnych. Tematem dzisiejsze rozmowy była przyszłość polskiej zbrojeniówki.

Konrad Gołota gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM / Wojciech Olkusnik/ / East News

Kiedy Polska będzie kupować sprzęt w Polsce, a nie za granicą? Prace trwają.

Prowadzimy wieluset milionowe inwestycje. Bumar Łabędy, to jest linia tworzono po to, byśmy mogli tam wymiennie produkować albo Kraby (polskie armatohaubice), albo czołgi, albo pojazdy opancerzone - mówi Gołota.

Jak wyjaśnia, stworzenie takiej linii produkcyjnej, to proces, który w przyspieszonym tempie zajmuje od 2 do 3 lat. Szybciej się nie da - ocenia wiceminister, tłumacząc, że czas oczekiwania wydłuża się np. ze względu na dostawy specjalistycznych maszyn do produkcji sprzętu wojskowego.

Rząd PiS zapowiadał zwiększenie produkcji amunicji 155 mm. Zero inwestycji. Nie było żadnych projektów inwestycyjnych - mówi Gołota. W latach 2016-2022 nasza produkcja wynosiła średnio 5 tys. sztuk (amunicji) rocznie. My budujemy trzy fabryki amunicji, które mają osiągać 150-180 tys. sztuk amunicji rocznie - dodaje, wyjaśniając, że Polska musiała pozyskać specjalne technologię, by otworzyć linie. Według deklaracji wiceministra za 2-3 lata będziemy produkować amunicję od A do Z w Polsce.

Suwerenna produkcja zbrojeniowa w Polsce

Zgodnie z wizją wiceministra Polska musi przestawiać się na suwerenną produkcję, tak by w momencie kryzysowym utrzymać stałe dostawy sprzętu dla wojska. To oczywiście nie wyklucza współpracy z podmiotami z innych krajów Europy. Najlepszym przykładem są ostatnie rozmowy ze Szwecją, które mogą - zdaniem wiceministra - dać podwali pod coś, co można będzie nazwać "game changerem".

