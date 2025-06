Premier Donald Tusk przekazał w piątek ważne informacje dotyczące polskiej obronności. Szef rządu zapewnił, że w hali produkcyjnej amunicji w zakładach Mesko w Skarżysku-Kamiennej będzie produkowany milion małokalibrowych pocisków dziennie. Dodał też, że Polska "zbliża się do finału" w sprawie zakupu okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej.

Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w zakładach Mesko w Skarżysku-Kamiennej / Piotr Polak / PAP

Milion pocisków małokalibrowych dziennie

Premier Donald Tusk, który w piątek uczestniczył w otwarciu hali produkcyjnej amunicji w zakładach Mesko w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie), powiedział, że mają być w niej produkowane pociski małokalibrowe. Będziemy produkowali, nie chcę przesadzić, ale jeśli dobrze rozumiem, milion dziennie - dodał.

Nawiązując do ataku Izraela na Iran, szef rządu powiedział, że sytuacja na Bliskim Wschodzie pokazuje, jak ważne jest inwestowanie myśli, pieniędzy, energii, czasu w polską produkcję zbrojeniową i szerzej w możliwości obronne. Nie ma ważniejszego zadania - to jest dla mnie absolutnie najważniejszy priorytet - aby tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, budować Polskę bezpieczną, także dzięki takim inwestycjom jak tutaj w Mesko - powiedział.

Zaznaczył też, że od wielu miesięcy przygotowywany jest wielki projekt repolonizacji, także w sektorze zbrojeń; dodał, że rząd robi wszystko, by zmienić niekorzystne proporcje w wydatkach na zbrojenia - tak, aby większa część środków zostawała w kraju.

Premier Donald Tusk powiedział, że w hali produkcyjnej amunicji w zakładach Mesko w Skarżysku-Kamiennej będzie produkowane milion małokalibrowych pocisków dziennie (zdjęcie ilustracyjne)ie / Shutterstock

Polska coraz bliżej zakupu okrętów podwodnych

Podczas konferencji prasowej w Skarżysku-Kamiennej Donald Tusk - pytany o planowany zakup okrętów podwodnych w ramach programu Orka - podkreślił, że wiele państw i wywiadów "chciałoby wiedzieć o tym, kiedy i jaka to będzie decyzja". Konferencja prasowa to jest ostatnie miejsce, gdzie będę udzielał tego typu informacji kto, kiedy i dlaczego wygra tę ofertę na okręty podwodne - dodał.

Wiemy jakie państwa, jakie firmy startują do tego "konkursu piękności". Bardzo precyzyjnie analizujemy wszystkie za i przeciw, bo to jest bardzo kompleksowy projekt. Zbliżamy się do finału oczywiście. Ale nie ma tutaj powodu do tego, żeby publicznie spekulować, kto jest dzisiaj z tych oferentów dla nas bardziej atrakcyjny - powiedział premier.

Przypomnijmy, w ramach programu Orka Wojsko Polskie zdefiniowało zdolności, jakie nowe okręty podwodne mają zapewnić Marynarce Wojennej. Jednostki takie mają mieć możliwość zanurzania się głębiej niż 200 m pod powierzchnię wody, a także muszą działać autonomicznie przez minimum 30 dni. Oprócz torped mają być uzbrojone w wyrzutnie rakiet, pozwalające razić cele wroga na wybrzeżu, czy nawet - w zależności od typu uzbrojenia - w głębi lądu.

Szef rządu zapewnił, że okręty podwodne zostaną wybrane "w sposób bardzo przemyślany" i rząd nie będzie ulegał "żadnej presji". Tu żaden lobbing zewnętrzny nie będzie miał na to żadnego wpływu - podkreślił.

W ramach programu Orka mają zostać zakupione trzy okręty podwodne dla Marynarki Wojennej / Shutterstock

Okręty podwodne to kluczowy element współczesnej armii

Obecna odsłona programu Orka została zapoczątkowana w 2023 roku, gdy powrót do programu i postępowanie na zakup okrętów podwodnych zapowiedział ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (PiS). Do postępowania zgłosiło się wtedy 11 podmiotów, przede wszystkim z Europy - z Francji, Hiszpanii, Włoch, Niemiec i Szwecji - a także z Korei Południowej. W kolejnych miesiącach zajmująca się zakupami sprzętu wojskowego Agencja Uzbrojenia przeprowadziła oceny złożonych ofert; najwyższe oceny, jak poinformował wówczas PAP resort obrony, otrzymały oferty z Niemiec, Szwecji i Włoch (w kolejności alfabetycznej), jednocześnie nie wykluczając żadnej z innych ofert.

Obecnie polscy marynarze dysponują jednym, kompletnie przestarzałym okrętem ORP "Orzeł", zbudowanym w 1985 r. w ZSRR. Od kilku lat okręt ten regularnie wymaga napraw, a w przypadku jego ewentualnego wycofania ze służby w Marynarce Wojennej nie będzie już żadnego sprzętu, na którym mogliby szkolić się lub choćby podtrzymywać zdolności marynarze okrętów podwodnych. Wcześniej Marynarka Wojenna dysponowała też czterema małymi norweskimi okrętami podwodnymi Kobben, które weszły na jej wyposażenie w 2002 r., ale do 2021 r. zostały wycofane ze służby.

Okręty podwodne to jeden z kluczowych elementów współczesnych flot wojskowych - jednostki tego typu, uzbrojone w rakiety z głowicami nuklearnymi, stanowią jeden z najważniejszych elementów odstraszania jądrowego takich państw jak USA, Rosja, Francja czy Wielka Brytania. Największe okręty podwodne państw, których floty regularnie operują na oceanach, napędzane są za pomocą reaktorów jądrowych. Nieco mniejsze jednostki, napędzane silnikami diesla i elektrycznymi, są na wyposażeniu flot wielu państw inwestujących w swoją obronność na morzu.