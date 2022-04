Miasto Lublin podpisze umowę partnerską z ukraińskim Charkowem – taką uchwałę podjęli jednogłośnie miejscy radni. Do końca czerwca przedłużono też bezpłatną komunikację miejską dla obywateli Ukrainy. Z kolei do końca maja będą mogli oni za darmo korzystać z miejskich parkingów.

/ Shutterstock

Podczas czwartkowej sesji lubelscy radni miejscy jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Lublinem a miastem Charków na Ukrainie.

Na sesji obecna była również radna miasta Równe na Ukrainie Katerina Marczuk, która podziękowała miastu Lublin za okazane wsparcie. Każde państwo ma prawo do swobodnego życia w swoim kraju. Każde miasto ma prawo istnienia pod spokojnym niebem. Mojemu krajowi, który jest cudny i piękny, to prawo zostało odebrane. 24 lutego to właśnie Polska wyciągnęła nam rękę z pomocą, dziękujemy za to – podkreśliła Marczuk.

Darmowa komunikacja miejska i parkingi

Lubelscy radni podjęli też decyzję o przedłużeniu do końca czerwca bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla obywateli Ukrainy, którzy w Lublinie znaleźli schronienie przed wojną. Zasadnicza zmiana dotyczy sposobu finansowania tej inicjatywy, która od teraz będzie bazować na środkach zewnętrznych, przekazanych Lublinowi od miast partnerskich na pomoc dla obywateli Ukrainy.

Natomiast do końca maja uchodźcy będą też mogli dalej bezpłatnie parkować samochodami w Strefie Płatnego Parkowania.

Z danych przekazanych przez Urząd Miasta w Lublinie wynika, że od początku wojny na Ukrainie ponad 10 tys. uchodźców znalazło schronienie w punktach noclegowych przygotowanych przez miasto. Obecnie na terenie miasta funkcjonuje 14 takich interwencyjnych punktów z ok. 1,5 tys. miejsc.

Od początku wojny na Ukrainie, do Polski z Ukrainy wjechało 3 mln osób, z czego ponad 1,3 mln przez lubelskie przejścia graniczne w Dorohusku, Hrebennem, Zosinie i Dołhobyczowie.