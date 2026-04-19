Zachodnia część Polski szykuje się na intensywne opady deszczu. Jak informuje resort spraw wewnętrznych, ryzyko gwałtownego wzrostu poziomu wody w rzekach dotyczy aż 9 województw. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się dziś specjalna odprawa poświęcona sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu zostały wydane dla województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Obowiązują do godz. 15:00 w poniedziałek.

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów od 40 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm. Lokalnie możliwe burze" - informuje IMGW. Najsilniejsze opady prognozowane są na wieczór oraz na noc z niedzieli na poniedziałek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przez intensywnymi opadami obowiązują w pasie od Pomorza Zachodniego po Podkarpacie. Po południu deszcz ma zacząć padać na zachodzie kraju, a w nocy także w województwach łódzkim, świętokrzyskim czy w części Małopolski.

Na obszarze objętym alertami pierwszego stopnia ma spaść - w zależności od regionu - od 20 do 50 mm deszczu. W części Wielkopolski i Dolnego Śląska te ostrzeżenia obowiązują do poniedziałkowego popołudnia, a na Podkarpaciu i w Małopolsce - do godz. 23 w poniedziałek.

"W związku z opadami wydano także ostrzeżenia przed gwałtownym przyborem wody w rzekach. Dotyczą one aż dziewięciu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i łódzkiego. Alerty te obowiązują do rana 21 kwietnia" - informuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Jak podkreśla, głównym tematem dzisiejszej narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa były "prognozowane ulewy oraz przygotowanie państwa na ewentualne podtopienia".

Straż Pożarna zapewnia, że w razie potrzeby natychmiast wyśle dodatkowe siły do regionów najbardziej zagrożonych deszczem.

"Służby ściśle ze sobą współpracują i wymieniają się informacjami, a kierownictwo resortu regularnie otrzymuje raporty o stanie bezpieczeństwa" - uspokaja MSWiA.

Na razie RCB nie wydało nowych alertów w związku z prognozami dotyczącymi intensywnych opadów deszczu.