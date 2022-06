Około 140 godzin, czyli prawie sześć dni oczekują kierowcy ciężarówek na wjazd do Polski z Ukrainy przez przejście w Dorohusku (Lubelskie). "W kolejce znajduje się ok. 2,9 tys. pojazdów" – poinformował rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.

Zboża, pasze dla zwierząt i produkty żywnościowe to teraz najczęstsze towary przewożone przez granicę polsko-ukraińską (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

W związku z blokadą ukraińskich portów zwiększył się w ostatnich tygodniach ruch towarowy na granicy polsko-ukraińskiej w województwie lubelskim. Jak przekazał rzecznik Izby Administracji Skarbowej, z obserwacji funkcjonariuszy wynika, że najczęściej kierowcy transportują w ciężarówkach zboża, pasze dla zwierząt i produkty żywnościowe.

Według danych strony ukraińskiej, aktualnie ok. 2,9 tys. samochodów ciężarowych znajduje się w kolejce na wjazd do Polski. Czas oczekiwania wynosi ok. 140 godzin, czyli prawie sześć dni. To najwięcej w ostatnim czasie - podkreślił Michał Deruś.

Dodał, że na wyjazd z Polski na Ukrainę oczekuje obecnie w Dorohusku 180 tirów, tj. 8 godzin oczekiwania.

Natomiast w Hrebennem kolejka tirów po ukraińskiej stronie wynosi 700 pojazdów, co oznacza 50 godzin oczekiwania na wjazd do Polski. Na wyjazd do Ukrainy czeka tam 250 samochodów ciężarowych, tj. 18 godzin.

Na przejściu granicznym w Zosinie, gdzie odprawiane są od niedawna ciężarówki o całkowitej masie do 7,5 ton, oczekuje ok. 450 tirów na wyjazd do Ukrainy. Szacunkowy czas na przekroczenie granicy wynosi 20 godzin. Natomiast na wjeździe do Polski stoi obecnie 15 pojazdów ciężarowych, co oznacza jedną godzinę oczekiwania.

Jak dodał rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, odprawa samochodów osobowych na większości przejść granicznych z Ukrainą w województwie lubelskim odbywa się na bieżąco. Taka sytuacja jest w Hrebennem, Zosinie, Dołhobyczowie. Natomiast na przejściu w Dorohusku kierowcy czekają ok. 8 godzin na wyjazd z Polski. W kolejce znajduje się 400 aut osobowych.

Ze wstępnych informacji strony ukraińskiej wynika, że zwolnienie z opłat celnych samochodów sprowadzanych na Ukrainę będzie obowiązywać do końca czerwca. Myślę, ze możemy się spodziewać rosnącej liczby pojazdów oczekujących przed przejściem granicznym w Dorohusku - uzupełnił Michał Deruś.

Polsko-ukraińska granica na Lubelszczyźnie ma 296 km. W regionie są cztery przejścia graniczne z Ukrainą: w Dorohusku, Hrebennem, Dołhobyczowie i w Zosinie. Pojazdy ciężarowe odprawiane są na trzech przejściach: w Hrebennem, Dorohusku, Zosinie. Do tego działają jeszcze dwa przejścia kolejowe - Dorohusk i Hrubieszów.