Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie odwołał się od decyzji nakazującej wzmocnienie wyłączonej z użytkowania estakady w centrum miasta. Samorząd chce rozbiórki obiektu, który według ekspertyz grozi katastrofą budowlaną.

Spór o przyszłość estakady. MZUiM odwołuje się od decyzji nadzoru budowlanego / MARZENA BUGALA-ASTASZOW POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News

Estakada w centrum Chorzowa, przez którą codziennie przejeżdżało około 45 tysięcy pojazdów, została wyłączona z użytkowania na początku czerwca. Decyzja zapadła po otrzymaniu ekspertyzy technicznej, która wykazała, że obiekt może w każdej chwili ulec awarii lub katastrofie. Przez estakadę przebiega ul. Katowicka (DK79) - kluczowe połączenie między Bytomiem a Katowicami.

Nadzór budowlany nakazuje wzmocnienie, miasto chce rozbiórki

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach nakazał Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów w Chorzowie usunięcie zagrożenia poprzez wykonanie tymczasowego podparcia wszystkich przęseł estakady. To rozwiązanie zostało zaproponowane w ekspertyzie zamówionej przez chorzowski ratusz.

Jednak MZUiM odwołał się od tej decyzji. W piśmie skierowanym do nadzoru budowlanego podkreślono, że nakaz jest "niemożliwy do wykonania oraz w niemożliwym do wykonania terminie" - do 31 sierpnia 2025 roku.

"Wnoszę o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i rozstrzygnięcie sprawy co do istoty poprzez nakazanie MZUiM w Chorzowie rozbiórki tego obiektu i uporządkowanie terenu" - napisał pełnomocnik MZUiM.

W odwołaniu wskazano również, że budowa tymczasowych podpór może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników, a także będzie "bardzo kosztowna oraz bardzo czasochłonna".

"Budowa podpór będzie rozwiązaniem nieefektywnym, niegospodarnym, nieuzasadnionym i niecelowym" - oceniono w dokumencie.

Ekspertyza: Wzmocnienie tylko tymczasowe, rozbiórka nieunikniona

Autorzy ekspertyzy podkreślili, że ich zalecenia nie są gotowym rozwiązaniem, a jedynie propozycją. Według nich wzmocnienie estakady może być jedynie rozwiązaniem tymczasowym, a ostatecznie konieczna będzie jej rozbiórka.

"Ewentualne prace należy wykonać na podstawie szczegółowo opracowanej dokumentacji projektowej" - wskazali eksperci.

Prezydent Chorzowa Szymon Michałek podczas obrad Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poinformował, że miasto zamierza rozebrać estakadę. Pierwszym krokiem ma być rozbiórka fragmentu nad linią kolejową 131 i odbudowa rampy tramwajowej, by przywrócić ruch tramwajów na głównej trasie Bytom-Katowice.

Wyłączenie estakady spowodowało poważne utrudnienia w ruchu samochodowym, pieszym oraz w transporcie publicznym - autobusowym, tramwajowym i kolejowym. PKP Polskie Linie Kolejowe przywróciły ruch pociągów pod estakadą, ale odbywa się on pod nadzorem pracowników PKP PLK.

Ekspertyza wykazała, że największym problemem obiektu jest stal wysokowęglowa użyta podczas budowy, bardzo podatna na korozję naprężeniową. W kanałach, gdzie powinny znajdować się stalowe cięgna sprężające, stwierdzono pustki i zaawansowaną korozję.

Historia estakady i plany na przyszłość

Chorzowska estakada powstała w latach 70. XX wieku, by rozwiązać problemy komunikacyjne miasta. Oddana do użytku w 1979 roku, znacząco poprawiła ruch na trasie Bytom-Katowice, ale zmieniła też oblicze centrum Chorzowa. Pomysły dotyczące jej wyburzenia pojawiały się wielokrotnie, jednak nigdy nie zostały zrealizowane.