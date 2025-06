Zdjęcia gradu, który spadł w Przegini w woj. małopolskim otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Grad w Przegini / Gorąca Linia RMF FM

Jednym ze skutków nawałnic na Dolnym Śląsku było wstrzymanie ruchu kolejowego na linii Wrocław - Jelenia Góra na odcinku Marciszów - Sędzisław. Drzewo uszkodziło tam sieć trakcyjną.

Do czasu naprawy trakcji, przewoźnicy wprowadzili komunikację zastępczą - poinformowała Marta Pabiańska z Polskich Linii Kolejowych. Linię udało się naprawić o godz. 20.20.

Alerty IMGW

Ostrzeżeniem II stopnia objęto w całości woj. zachodniopomorskie oraz część obszaru każdego z pozostałych województw. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu (do 40 mm) i porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie może pojawić się grad. Alert będzie obowiązywać do późnych godzin wieczornych.

Ostrzeżenie I stopnia przed burzami wydano dla części woj. pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Na tym obszarze w czasie burz pojawią się silne opady deszczu do 30 mm i porywy wiatru do 85 km/h, a lokalnie grad. Ostrzeżenie ma obowiązywać do godz. 22.

W związku z sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert, w którym ostrzega całą Polskę przed możliwymi przerwami w dostawie prądu w poniedziałek w dzień i w nocy.