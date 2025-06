Chociaż do zdarzenia doszło ok. godz. 15:00, to pierwsi ratownicy zostali opuszczeni do unieruchomionej kabiny ze śmigłowca ratunkowego dopiero 3,5 godz. później. Wcześniej bowiem pracownicy wyciągu musieli skontrolować stan lin oraz dodatkowo zabezpieczyć sam wagonik.

Jako pierwsi do gondoli z pasażerami trafili lekarz pogotowia oraz ratownik górski. W czasie kolejnego lotu śmigłowca, do wagonika przetransportowano kolejnych dwóch ratowników, którzy następnie rozpoczęli opuszczanie pasażerów na ziemię. Pierwsza osoba dotknęła ziemi około godziny 19:15. Ewakuowani pojedynczo turyści byli podejmowani przez zespoły ratownicze, które przetransportowały ich do utworzonego w Dornbirn centrum kryzysowego. Nikt nie został ranny.

W ponad siedmiogodzinnej akcji brało udział łącznie 20 ratowników górskich oraz lekarze pogotowia ratunkowego. Po zakończeniu działań służby pochwaliły turystów, którzy nie tylko zachowali spokój, ale też cały czas pozostawali w telefonicznym kontakcie z ratownikami i w czasie ewakuacji ściśle stosowali się do ich poleceń.

Szkody w okolicznych miejscowościach

Burza, która przeszła w poniedziałek wczesnym popołudniem nad krajem związkowym Vorarlberg, wyrządziła szkody również w okolicznych miejscowościach.

Według informacji przekazanych przez straż pożarną silny wiatr powalił liczne drzewa i uszkodził wiele dachów. Zerwana została również sieć trakcyjna na linii kolejowej między Dornbirn i Wolfurt.