Sąd Rejonowy w Lublinie zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 50-letniego myśliwego, który podczas polowania w okolicach Milejowa (Lubelskie) śmiertelnie postrzelił 68-latka. Prokuratura zarzuca mu zabójstwo w zamiarze ewentualnym, za co grozi nawet dożywocie.

Areszt dla myśliwego po śmiertelnym postrzale

Do tragicznego zdarzenia doszło podczas polowania w okolicach Milejowa na Lubelszczyźnie. 50-letni Dariusz L. oddał dwa strzały w kierunku, w którym - jak twierdził - widział dziki. Okazało się jednak, że trafił w 68-letniego uczestnika polowania. Mężczyzna zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Jak poinformowała w piątek sędzia Marta Śmiech, sąd zdecydował o aresztowaniu myśliwego na trzy miesiące.

Podstawą zastosowania aresztu jest zagrożenie surową karą, ale również obawa utrudniania postępowania przez podejrzanego, np. poprzez nakłanianie do składania fałszywych zeznań, wynikająca z racji jego znajomości z rodziną pokrzywdzonego i innymi myśliwymi z jego okręgu - uzasadniła sędzia.

Prokuratura: Myśliwy był trzeźwy i korzystał z celownika termowizyjnego

Według ustaleń śledczych, Dariusz L. korzystał z lunety termowizyjnej i wiedział, że pokrzywdzony zszedł ze swojej ambony i kieruje się w jego stronę.

Sprawca stał na ambonie, a więc widział teren. Był wyposażony w celownik termowizyjny, z którego korzystał, a nadto wiedział, że pokrzywdzony zszedł ze swojej ambony i kieruje się w jego stronę - przekazała prokurator Jolanta Dębiec.

Sekcja zwłok potwierdziła, że przyczyną śmierci 68-latka był postrzał. Prokuratura postawiła Dariuszowi L. zarzut zabójstwa w zamiarze ewentualnym, czyli godzenia się z możliwością śmierci człowieka.



Polski Związek Łowiecki zapowiedział współpracę z organami ścigania i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

"Każdy myśliwy zobowiązany jest do ich przestrzegania. Każdy wypadek z bronią stanowi dla całego środowiska myśliwskiego bolesną lekcję i refleksję nad odpowiedzialnością, jaka wiąże się z naszą działalnością" - podkreślono w komunikacie.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zaapelowała o zmiany w prawie, które mają zapobiegać podobnym tragediom. W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy wprowadzającej obowiązkowe, cykliczne badania dla wszystkich posiadaczy broni.