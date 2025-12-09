Samorządy z województwa lubelskiego otrzymają dodatkowe 107 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na budowę wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich – poinformował Urząd Marszałkowski w Lublinie. Inwestycje mają zostać zrealizowane do maja 2026 roku.

Powstanie ponad 100 km sieci, 500 oczyszczalni i prawie 6,6 tys. przyłączy.

Dofinansowanie pokryje 100 proc. kosztów kwalifikowanych, a środki trafią do wielu gmin, które czekają na poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Wicemarszałek województwa Marek Wojciechowski przekazał, że w naborze na dofinansowanie inwestycji w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na terenach wiejskich wpłynęło 146 wniosków na łączną kwotę blisko 570 mln zł. Dotychczas podpisano 20 umów na ponad 71 mln zł, a dzięki zwiększeniu funduszy łączna pula środków wzrośnie do 180 mln zł, co pokryje ok. 31 proc. zgłoszonych potrzeb.

Dzięki środkom z KPO powstanie ponad 100 km nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 500 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz blisko 6,6 tys. przyłączy do sieci.

Maksymalna kwota wsparcia - 5 mln zł

Dofinansowanie otrzymały gminy: Łaszczów, Kraśnik, Jarczów, Uścimów, Ostrów Lubelski, Grabowiec, Kraśniczyn, Nielisz, Niedźwiada, Goraj, Hańsk, Frampol, Sosnowica, Zamość, Zalesie, Krasnobród, Rejowiec Fabryczny, Jeziorzany, Łopiennik Górny i spółka Eko Nowa z Piszczaca.

Na dodatkowe środki mogą liczyć gminy: Międzyrzec Podlaski, Wyryki, Siedliszcze, Fajsławice, Komarów-Osada, Borki, Krasnystaw, Potok Wielki, Modliborzyce, Rybczewice, Turobin, Janowiec, Ostrówek, Gorzków, Serokomla, Krzywda, Chrzanów, Kąkolewnica, Firlej, Godziszów, Łuków, Tomaszów Lubelski, Mircze, Jabłonna, Spiczyn, Siennica Różana i Ulhówek.

Maksymalna kwota wsparcia to 5 mln zł, minimalna - 1 mln zł. Dofinansowanie pokrywa 100 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli bezpośrednio związanych z realizacją projektu. Umowy mają zostać podpisane jeszcze w tym roku, a czas na realizację inwestycji i ich rozliczenie upływa 15 maja 2026 r.

Obecnie siecią kanalizacyjną objęte jest ok. 55 proc. regionu, a wodociągową - 88 proc. Wojciechowski podkreślił, że samorządy czekają na środki z KPO, by poprawić infrastrukturę.