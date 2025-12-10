15 lat czekają mieszkańcy Lublina na lodowisko pod chmurką na placu Litewskim. W tę niedzielę ich cierpliwość ma zostać wynagrodzona. Szykowana ślizgawka nabrała już konkretnych kształtów.

Lublin: Lodowisko na placu Litewskim otworzy się w najbliższą niedzielę (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Po 15 latach oczekiwań mieszkańcy Lublina doczekają się otwarcia lodowiska pod chmurką na placu Litewskim, które ruszy w niedzielę 14 grudnia.

Lodowisko będzie czynne codziennie od 12:00 do 22:00, a bilet wstępu kosztuje 5 zł; na miejscu dostępne są łyżwy, kaski, chodziki do nauki oraz udogodnienia dla osób na wózkach.

Tafla o wymiarach 30x20 metrów, przy sprzyjającej pogodzie, będzie dostępna aż do Walentynek.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

W niedzielę 14 grudnia na placu Litewskim otwarte zostanie lodowisko.

"Świetna muzyka, piękne oświetlenie, a wokół doskonale znane lubelskie budynki i pomniki" - zachwala atrakcję organizator, MOSiR "Bystrzyca".

Ślizgać się będzie można codziennie, od godz. 12:00 do 22:00. Bilet wstępu będzie kosztował 5 zł od osoby.

Na lodowisko można przyjść z własnymi łyżwami lub wypożyczyć je na miejscu.

Jak pisze "Dziennik Wschodni", "odwiedzający będą mieli do dyspozycji 160 par łyżew we wszystkich rozmiarach, 20 szt. wysokiej jakości kasków ochronnych dla dzieci, 10 chodzików do nauki jazdy na łyżwach w kształcie pingwinka oraz misia".

Ponadto, osoby na wózkach będą mogły skorzystać ze specjalnego urządzenia z atestem medycznym umożliwiającego poruszanie się po tafli.

Sama ślizgawka będzie mierzyć 30x20 metrów. Przy sprzyjającej pogodzie, może podziałać do Walentynek.