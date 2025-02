Niespodzianką zakończył się ostatni nabór do pracy w lubelskiej straży miejskiej. Kandydatów zdyskwalifikował psycholog, nikogo nie przyjęto do pracy.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Straż Miejska Miasta Lublin od wielu miesięcy próbuje uzupełnić swoje kadry, ale idzie jej to ciężko. Jesienią udało się jej obsadzić 5 z 12 wolnych etatów, w kolejnym naborze tylko 1 z 8. Następna rekrutacja zakończyła się tym, że nie zatrudniono nikogo. Kandydaci przeszli testy sprawności fizycznej, sprawdzian z wiedzy i rozmowę. Potem zdyskwalifikował ich psycholog.

Dla nas to forma zabezpieczenia - wyjaśnia Robert Gogola rzecznik straży miejskiej i dodaje, że funkcjonariusze mają w swojej pracy do czynienia z różnymi sytuacjami. Przede wszystkim mamy zakłócenia spokoju, zakłócenia porządku, kwestie związane ze spożywaniem napojów alkoholowych, z innymi wykroczeniami - dodaje Gogola i zwraca uwagę na to, że funkcjonariusze mają też styczność z dziećmi ze szkół i przedszkoli.

Rzecznik przyznaje, że w tej pracy nie ma miejsca na nerwy, konieczne jest opanowanie i profesjonalizm. To jest bardzo istotne w naszej pracy - mówi Gogola. Nie ma miejsca na nerwy. Strażnik w momencie, kiedy dochodzi, na przykład ze strony sprawcy wykroczenia do nerwowych reakcji, ma spowodować, aby ta reakcja nie była niebezpieczna, aby się nie rozwijała, czyli musi ją w zarodku zagasić - tłumaczy rzecznik.

Straż zapowiada kolejny nabór do pracy. Wynagrodzenie oferowane nowym strażnikom jest o kilkadziesiąt złotych wyższe od płacy minimalnej.