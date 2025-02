Duży balon z małym pakunkiem spadł na torfowisko w miejscowości Straż koło Sokółki na Podlasiu. Na miejscu są służby, które sprawdzają ten obiekt.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, balon ma ok. 4 m wysokości i ponad 2 m średnicy.

Przymocowany do niego pakunek - według relacji strażaków - ma wymiary 40 x 50 x 60 cm.

Wiele wskazuje na to, że to próba przemytu papierosów z Polski do Białorusi.

Balon za balonem

Przypomnijmy, że nie był to pierwszy balon z zagranicy, który wylądował na terytorium Polski.

Wcześniej informowaliśmy, że niezidentyfikowany obiekt spadł koło Płocka na Mazowszu .

Dziś policja ma potwierdzić, co znaleziono w miejscowości Leszczyn Księży.

Wstępnie oceniono, że to balon meteorologiczny z Niemiec.