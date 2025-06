Podczas prac archeologicznych związanych z budową drogi ekspresowej S17 w okolicach Zamościa (woj. lubelskie) odkryto szczątki mamuta lub słonia. To niezwykle rzadkie znalezisko, które może rzucić nowe światło na historię regionu – informują naukowcy.

Słoń czy mamut? Sensacja w woj. lubelskim / Shutterstock

Na stanowisku archeologicznym w miejscowości Łabunie, wytypowanym do badań przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, badacze natrafili na cios mamuta oraz fragment miednicy, który mógł należeć do mamuta lub słonia leśnego. Prace archeologiczne prowadzi firma APB Thor na zlecenie GDDKiA, a szczątki zostały zabezpieczone we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Potrzebne są dalsze badania, żeby ostatecznie ustalić przynależność gatunkową odkrytych kości - podkreśla dr Rafał Niedźwiadek z Instytutu Archeologii UMCS, który uczestniczył w zabezpieczaniu znaleziska.

Jak zaznacza dr Niedźwiadek, podobne odkrycia należą do rzadkości. Szczątki pochodzą z plejstocenu, czyli epoki trwającej od 2,6 mln do 11,7 tys. lat temu, zwanej potocznie epoką lodowcową. W tym miejscu nie odnaleziono dotąd żadnych śladów działalności człowieka z tego okresu, jednak badacze nie wykluczają dalszych poszukiwań.

Należy nadal poszukiwać materialnych szczątków "autorów" tego zajścia, czyli ludzi, którzy upolowali mamuta - tłumaczy archeolog.

Odkrycia dokonano przed tygodniem, jednak informacja była utrzymywana w tajemnicy, by nie dopuścić do miejsca osób niepowołanych. Szczątki zostaną teraz poddane szczegółowym badaniom przez interdyscyplinarny zespół naukowców z UMCS.

Archeologicznie bogaty teren

To nie jedyne odkrycie na trasie budowy S17. W Łabuniach archeolodzy przebadali już około 240 arów, gdzie natrafili na pozostałości osady średniowiecznej, w tym obiekty mieszkalne, studnie, fragmenty naczyń ceramicznych, narzędzia krzemienne oraz kościane i kamienne przedmioty codziennego użytku.

Na trzech odcinkach S17 między Zamościem Wschód a Hrebennem zaplanowano 17 stanowisk archeologicznych o łącznej powierzchni około 25 hektarów. Część prac już się zakończyła, a pozostałe są w toku lub wkrótce się rozpoczną.

Droga ekspresowa S17 z Piask pod Lublinem do granicy z Ukrainą w Hrebennem będzie liczyć około 125 km. Cała trasa ma być gotowa do 2030 roku, a większość odcinków zostanie udostępniona kierowcom na przełomie 2027 i 2028 roku. Odkrycia archeologiczne nie powinny wpłynąć na harmonogram realizacji inwestycji.