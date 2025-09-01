Ponad 100 strażaków walczy z pożarem w sortowni odpadów w Bełżycach koło Lublina. Sytuacja nie jest opanowana. Informację o wydarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Sytuacja nie jest opanowana - dowiedział się dziennikarz RMF FM Dominik Smaga. Płonie hałda odpadów wielkogabarytowych, głównie mebli, ale zagrożone są inne hałdy. Walkę z płomieniami utrudnia za mało wydajna sieć hydrantowa.
Akcja, w której w tym momencie uczestniczy ponad 100 strażaków, może trwać nawet kilka dni, a służby muszą upewnić się, że pożar nie wybuchnie na nowo. Na razie ogień wciąż się rozprzestrzenia.
Strażacy walczą o to, by płomienie nie przeniosły się na sąsiednie hałdy odpadów.
Dym z pożaru widać aż w Lublinie.
"Występuje duże zadymienie, ale nie ma zagrożenia dla życia i mienia" - głosi komunikat podlubelskiej gminy Bełżyce.
