Ponad 100 strażaków walczy z pożarem w sortowni odpadów w Bełżycach koło Lublina. Sytuacja nie jest opanowana. Informację o wydarzeniu otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Wielki pożar hałdy odpadów pod Lublinem / RMF FM

Sytuacja nie jest opanowana - dowiedział się dziennikarz RMF FM Dominik Smaga. Płonie hałda odpadów wielkogabarytowych, głównie mebli, ale zagrożone są inne hałdy. Walkę z płomieniami utrudnia za mało wydajna sieć hydrantowa.

Akcja, w której w tym momencie uczestniczy ponad 100 strażaków, może trwać nawet kilka dni, a służby muszą upewnić się, że pożar nie wybuchnie na nowo. Na razie ogień wciąż się rozprzestrzenia.

Strażacy walczą o to, by płomienie nie przeniosły się na sąsiednie hałdy odpadów.

Dym z pożaru widać aż w Lublinie.

"Występuje duże zadymienie, ale nie ma zagrożenia dla życia i mienia" - głosi komunikat podlubelskiej gminy Bełżyce.

/ RMF FM

