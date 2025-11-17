Znów problemy na trasie kolejowej Warszawa - Lublin. Tym razem uszkodzona została sieć trakcyjna w Puławach - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Z informacji, które uzyskał dziennikarz RMF FM wynika, że w okolicach stacji w Puławach ktoś zarzucił na sieć energetyczną łańcuch. To spowodowało zwarcie. Wszystko wskazuje na to, że uszkodzona linia trakcyjna wybiła szybę w jednym z wagonów pociągu relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało 475 pasażerów. Maszyna musiała nagle się zatrzymać. Nikomu nic się nie stało.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W okolicach stacji kolejowej w Puławach ktoś zarzucił łańcuch na sieć energetyczną, powodując zwarcie i ograniczenie ruchu pociągów.

Trwają naprawy trakcji, a cel działania sprawcy pozostaje nieznany.

To kolejny incydent na tej samej linii - wcześniej koło Garwolina wykryto wyrwę w szynach.

Premier Donald Tusk potwierdził rano, że na trasie Warszawa-Lublin doszło do aktu dywersji - eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy.

Nie wiadomo, jaki był cel działania wandala. Trwa naprawa trakcji. Ruch pociągów w tym miejscu jest ograniczony.

To ta sama linia kolejowa, na której na odcinku koło Garwolina wykryto w niedzielę wyrwę w szynach.

Lubelska policja przekazała, że w niedzielę po godz. 21 policjanci z Puław otrzymali informację o nagłym zatrzymaniu osobowego pociągu relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało 475 pasażerów.

"Nikt nie odniósł obrażeń. Jak wstępnie ustaliliśmy, w jednym z wagonów doszło do wybicia szyb - najprawdopodobniej przez uszkodzoną linię trakcji. Na miejscu, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Puławach, policjanci wykonują czynności. Obecni są także funkcjonariusze KWP w Lublinie, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie" - napisała lubelska policja.