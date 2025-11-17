Znów problemy na trasie kolejowej Warszawa - Lublin. Tym razem uszkodzona została sieć trakcyjna w Puławach - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Z informacji, które uzyskał dziennikarz RMF FM wynika, że w okolicach stacji w Puławach ktoś zarzucił na sieć energetyczną łańcuch. To spowodowało zwarcie. Wszystko wskazuje na to, że uszkodzona linia trakcyjna wybiła szybę w jednym z wagonów pociągu relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało 475 pasażerów. Maszyna musiała nagle się zatrzymać. Nikomu nic się nie stało.

  • W okolicach stacji kolejowej w Puławach ktoś zarzucił łańcuch na sieć energetyczną, powodując zwarcie i ograniczenie ruchu pociągów.
  • Trwają naprawy trakcji, a cel działania sprawcy pozostaje nieznany.
  • To kolejny incydent na tej samej linii - wcześniej koło Garwolina wykryto wyrwę w szynach.
  • Premier Donald Tusk potwierdził rano, że na trasie Warszawa-Lublin doszło do aktu dywersji - eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy.
Z informacji dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasady wynika, że w okolicach stacji kolejowej w Puławach ktoś zarzucił na sieć energetyczną łańcuch. To spowodowało zwarcie. 

Nie wiadomo, jaki był cel działania wandala. Trwa naprawa trakcji. Ruch pociągów w tym miejscu jest ograniczony.

To ta sama linia kolejowa, na której na odcinku koło Garwolina wykryto w niedzielę wyrwę w szynach. 

Lubelska policja przekazała, że w niedzielę po godz. 21 policjanci z Puław otrzymali informację o nagłym zatrzymaniu osobowego pociągu relacji Świnoujście-Rzeszów, którym podróżowało 475 pasażerów.

"Nikt nie odniósł obrażeń. Jak wstępnie ustaliliśmy, w jednym z wagonów doszło do wybicia szyb - najprawdopodobniej przez uszkodzoną linię trakcji. Na miejscu, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Puławach, policjanci wykonują czynności. Obecni są także funkcjonariusze KWP w Lublinie, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie" - napisała lubelska policja.

Rano premier Donald Tusk przekazał na platformie X najnowsze ustalenia w sprawie tego incydentu. "Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie" - poinformował w porannym wpisie szef rządu.

W późniejszym nagraniu zamieszczonym na platformie X premier poinformował, że eksplozja niedaleko stacji Mika miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa-Dęblin. Nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z aktem dywersji. Na szczęście nie doszło do tragedii, ale sprawa jest bardzo poważna - zaznaczył Tusk. Jak wiemy już w tej chwili do podobnego zdarzenia mogło dojść również na południowy wschód od tego miejsca, na tej samej trasie kolejowej, gdzie również mieliśmy do czynienia z próbą destabilizacji i zniszczenia infrasktrutury kolejowej, która także mogła doprowadzić do katastrofy kolejowej - podkreślił. 

Jak informowaliśmy, w niedzielę rano maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w Życzynie w powiecie garwolińskim w województwie mazowieckim w pobliżu stacji PKP Mika. To fragment ważnej linii kolejowej nr 7. Łączy ona Warszawę z przejściem granicznym w Dorohusku. Tędy kursują nie tylko pociągi Kolei Mazowieckich, ale także składy w stronę Lublina, Chełma i dalej na Ukrainę.

W momencie zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Mazowiecka policja informowała, że nikt nie został poszkodowany. Na miejscu szybko zjawiła się policja i oraz inne służby. Według mazowieckiej policji, wstępne oględziny torowiska wykazały uszkodzenie jego fragmentu.

Wczoraj premier Tusk pisał, że niewykluczone, że mamy do czynienia z aktem dywersji. Dziś potwierdził, że przypuszczenia te się potwierdziły. 