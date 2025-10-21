Premier Donald Tusk poinformował, że w ostatnich dniach w Polsce zatrzymano 8 osób, które miały przygotowywać akty dywersji. Zdradził, że zostały ujęte w ramach akcji prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z innymi służbami. Jacek Dobrzyński poinformował później o 55 osobach zatrzymanych w ostatnich miesiącach.
- Premier Donald Tusk poinformował o zatrzymaniu 8 osób w różnych regionach kraju w związku z przygotowywaniem aktów dywersji.
- Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, wyjaśnił, że zatrzymania dotyczą m.in. rozpoznania obiektów wojskowych i infrastruktury krytycznej oraz przygotowania i realizacji aktów dywersji.
Komunikat opublikowany przez Donalda Tuska na portalu X był lakoniczny i pozbawiony szczegółów. Szef rządu poinformował o 8 osobach zatrzymanych w różnych częściach kraju. Nie ujawnił jednak, o jakie województwa chodzi. Nie zdradził także narodowości zatrzymanych.