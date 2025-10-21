Co wiemy o zatrzymanych?

Jak przekazał później rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, w ostatnich miesiącach funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali łącznie 55 osób, które działały na szkodę Polski, działały na zlecenie rosyjskiego wywiadu.

Odnosząc się do 8 osób zatrzymanych, o których wspomniał premier Donald Tusk, Dobrzyński wymienił m.in. 21-letniego Ukraińca i dwóch jego rodaków. Mężczyźni mieli przesyłać na Ukrainę materiały wybuchowe. Paczki miały ulegać samozapłonowi lub eksplozji w czasie transportu. Cel tej akcji był prosty - zastraszanie ludności i destabilizacja sytuacji.

Kolejne dwie osoby wpadły w Białej Podlaskiej. Miały prowadzić rozpoznanie infrastruktury wojskowej. Podobną działalnością zajmowały się również dwie osoby zatrzymane na terenie województwa śląskiego.

Ósmy zatrzymany to mieszkaniec Gdyni, który podpalił kilkanaście samochodów na ukraińskich numerach.