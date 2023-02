Policjant z chełmskiej komendy, aspirant sztabowy Mariusz Ciesielski, w czasie służby odebrał telefon informujący o pożarze budynku. Jak się okazało, płonął jego własny dom. Na szczęście jego najbliższym nic się nie stało, ale ogień doszczętnie zniszczył budynek.

Policjant z pożarze stracił cały dobytek / Lubelska Policja / Policja

Ogień strawił całe wnętrze budynku, a policjantowi i jego rodzinie zostało tylko to, co mieli na sobie. Aby pomóc pogorzelcom uruchomiono specjalną zbiórkę.

Kiedy doszło do pożaru Mariusz Ciesielski pełnił służbę na stanowisku kierowania i to on odebrał zgłoszenie o tym, że jego dom płonie.

Policjant początkowo nie mógł skontaktować się z rodziną, dopiero po dotarciu na miejsce przekonał się, że jego bliskim nic nie grozi.

Niestety z pożaru nie udało się niczego uratować. Budynek nie nadaje się do zamieszkania, a policjant i jego rodzina stracili nie tylko dach nad głową, ale i wszystkie rzeczy osobiste. Tymczasowo mieszkają u swojej rodziny.

Żeby mogli jak najszybciej wrócić do dawnego życia, dla policjanta i jego rodziny uruchomiona została zbiórka. Wpłat można dokonywać przez portal zrzutka.pl.