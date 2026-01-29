Prawo i Sprawiedliwość musi radzić sobie bez Jarosława Kaczyńskiego, który trafił do szpitala. Komitet Wykonawczy partii ma zebrać się pod przewodnictwem Mariusza Błaszczaka. Jaki jest stan zdrowia prezesa PiS?

Jarosław Kaczyński / Wojtek Radwański / AFP/EAST NEWS

W środę pojawiła się informacja o niespodziewanej hospitalizacji Jarosława Kaczyńskiego.

Prezes PiS trafił do warszawskiego szpitala "w związku z sezonową infekcją dróg oddechowych" - informował reporter RMF FM.

Według nieoficjalnych informacji "Super Expressu", Kaczyński ma zapalenie płuc. Osoby z otoczenia prezesa powiedziały gazecie, że męczy go kaszel i ma podwyższoną temperaturę.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek potwierdził, że Kaczyński przebywa w szpitalu i pozostanie tam co najmniej kilka dni.

Później Bochenek zamieścił wpis na platformie X. "Szanowni Państwo, pan premier Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu na badaniach w związku z infekcją... taki mamy w Polsce chorobowy czas. Zakładamy, że wszystko potrwa kilka dni. Zdarza się nawet naszemu liderowi. Przestrzegam przed nadmiernymi emocjami i nieuzasadnionymi wnioskami. Wszyscy działamy zgodnie z planem" - napisał rzecznik PiS.